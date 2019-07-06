Расчет фактических вагоно-суток

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт11 заявок423 просмотра

Функционал данной программы должен обеспечиватьвозможность расчета фактических вагоно-суток с использованием данных рейсов получаемых из ГВЦ (ЭТРАН/Данные дислокации).

6 лет назад
Refservice
Руслан 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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