В связи с тем что в нашей организации планируется внедрение системы электронной обработки документов.Данная система предусматривает потоковый ввод данных посредством программы ABBYY FlexiCapture. Требуется специалист по данной программе, для выполнения пробного считывания документов (судебные приказы ...
Расчет фактических вагоно-суток
Функционал данной программы должен обеспечиватьвозможность расчета фактических вагоно-суток с использованием данных рейсов получаемых из ГВЦ (ЭТРАН/Данные дислокации).
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