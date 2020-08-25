Необходимо в php-скриптах дописать существующие правила (добавить где их нет) на ограничение прав на просмотр данных из БД и выполнения запросов из выпадающего меню юзерам в зависимости от уровня доступа (permissions id в таблице user).
Сделать парсинг открытой базы данных сайта c выгрузкой в exel
Есть следующая БД с открытыми данными: https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/
Требуется извлечь из неё все строки (2048 страниц, 25 строк на странице) и выгрузить данные в EXEL-файл.
Сам процесс парсинга не должен повлиять отрицательно на работу самого сайта!
Параметры для извлечения БД с сайта следующие:
Значение в поле «Класс МКТУ»: 33
Значение в поле «Что ищем»: любая буква, например «а». Таким образом будут показаны все записи в этой БД по 33 классу МКТУ, а именно 2048 страниц)
Параметры для exel-файла следующие:
Столбцы:
1) Наименование товарного знака (та надпись которая на одной строке с кнопкой «Найти похожее»)
2) Номер (без даты)
3) Классы
4) Заявитель
Порядок сортировки данных по умолчанию: как на сайте (От новых записей к старым ) с возможностью сортировки столбцов №1 и №4 по алфавиту (я так понимаю в exel можно будет так сделать)
Выбранный исполнитель
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