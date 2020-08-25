Сделать парсинг открытой базы данных сайта c выгрузкой в exel

Есть следующая БД с открытыми данными: https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/

Требуется извлечь из неё все строки (2048 страниц, 25 строк на странице) и выгрузить данные в EXEL-файл.

Сам процесс парсинга не должен повлиять отрицательно на работу самого сайта!

Параметры для извлечения БД с сайта следующие:

Значение в поле «Класс МКТУ»: 33

Значение в поле «Что ищем»: любая буква, например «а». Таким образом будут показаны все записи в этой БД по 33 классу МКТУ, а именно 2048 страниц)

Параметры для exel-файла следующие:

Столбцы:

1) Наименование товарного знака (та надпись которая на одной строке с кнопкой «Найти похожее»)

2) Номер (без даты)

3) Классы

4) Заявитель

Порядок сортировки данных по умолчанию: как на сайте (От новых записей к старым ) с возможностью сортировки столбцов №1 и №4 по алфавиту (я так понимаю в exel можно будет так сделать)