findr

Эрик findr

 
27 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Costpult
Алексей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
3 года назад
Сделать парсинг открытой базы данных сайта c выгрузкой в exel
Все работы сделаны в срок. Качеством доволен. Рекомендую в качестве надежного исполнителя!
Всё ок.
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yellow-web
Олег 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
$8
10 баллов
5 лет назад
Спарсить мейлы с сайта
Все отлично сделано и вовремя. Благодарю!
Адекватный заказчик, приятно работать.
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Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Запарсить данные с сайта
Эрик, большое спасибо за качественную и быструю помощь! Все четко и без лишних слов. Сотрудничество понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую всем.
Адекватный заказчик, который четко ставит задачу. Приятно сотрудничать!
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