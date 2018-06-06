Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
3 года назад
Все работы сделаны в срок. Качеством доволен. Рекомендую в качестве надежного исполнителя!
Ответный отзыв
Всё ок.
$8
10 баллов
5 лет назад
Все отлично сделано и вовремя. Благодарю!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, приятно работать.
$5
10 баллов
6 лет назад
Эрик, большое спасибо за качественную и быструю помощь! Все четко и без лишних слов. Сотрудничество понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, который четко ставит задачу. Приятно сотрудничать!