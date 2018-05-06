Tvardovsky

Олег Tvardovsky

 
56 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Задачи в области интернет-разработок, графики и программирования
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$35
10 баллов
4 года назад
Отрисовать несложную инфографику для презентации, два макета
Спасибо за проект! Буду рада продолжению сотрудничества :)
Прекрасно выполнена работа! Рекомендую всем как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Hideaway
Павлов 
61 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Создать макрос для excel
Четкая постановка задачи, оперативное разъяснение возникающих вопросов и быстрая оплата. Один из лучших заказчиков! Рекомендую!
Прекрасное сотрудничество и молниеносное исполнение, большое спасибо Александру, все проблемы решены:)
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lockhead
Дарья 
30 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разработать InDesign - шаблон для документа
Благодарю, все прошло хорошо. Отдельно ценю последовательность в запросах :)
Хочу сказать большое спасибо Дарье за качественную работу, а также терпимое отношения к небольшим задержкам в принятии решения с моей стороны. Дарья к задаче подошла очень конструктивно, сделала несколько вариантов шаблона, из которых и был выбран лучший. Все именно так, как я и хотел. Однозначно рекомендую!
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lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить рассылку на MailChimp
WordPress
Приятно было работать с Олегом ') Всё по договоренности и в срок! К сотрудничеству, конечно, рекомендую
Работать с Шушан очень понравилось, настроила mailchimp-рассылку у нас на сайте очень быстро и качественно. Спасибо ей большое! Рекомендую.
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DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать из фотографии баннер для сайта
Всегда очень приятно иметь дело с заказчиком, который точно знает что хочет увидеть в итоге. Олег именно такой заказчик. Сотрудничество прошло отлично, без проблем в коммуникации, без задержек в оплате и только с наилучшими впечатлениями от проделанной работы. Рекомендуем!
Большое спасибо Петру, отлично обработал фотографию, дорисовано все максимум приближено к реальности, не отличить. Сделано быстро, все понял без лишних пояснений. Рекомендую!
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