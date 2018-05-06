Tvardovsky

Необходимо настроить систему продажи психологических тестов на сайте с использованием WooCommerce. Требуется опыт в реализации подобных проектов. Укажите ссылки на выполненные работы в этой сфере.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть презентация, уже сделана в корпоративном стиле. Требуется сделать две страницы с инфографикой. Просьба к заявкам прикладывать прямую ссылку на аналогичный опыт работы. Подробности в сообщениях. Работаю только ...Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать макрос для excellБазы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
- Базы данных1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать шаблон для документа для Adobe Indesign. Стилистика примерно такая: https://www.instagram.com/p/BqKbgeJgW7J/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Подробности по запросу.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется сайт на WP и бесплатный эккаунт в Mailchimp. На сайте форма сбора адресов, нужно сделать, чтобы при регистрации юзера в форме Mailchimp высылал в ответ письмо со ссылкой на закачку файла с сервера.Завершен7 лет назад
Требуется сделать баннер для сайта из фотографии, дорисовав поле слева и сделав плечо не таким мятым (есть несколько других фото из серии, из которых можно вырезать) http://take.ms/WKfzUОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется скачать классификацию профессий с сайта http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions#by_regions Данные нужны в виде эксель-таблицы: название профессии, область деятельности, описание функционала.Завершен7 лет назад
Требуется оптимизировать загрузку сайта http://talentspace.pro С уважением ОлегЗавершен7 лет назад
Имеется разработанный шаблон письма (html, адаптивный), требуется настроить в профиле MailChimp, чтобы рассылки выходили с данным шаблоном.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Требуется создать форму из бесплатного плагина, вся информация с которой регистрировалась бы в админке сайта.Завершен7 лет назад
Требуются небольшие изменения по коду на сайте http://talentspace.pro. Сайт сделан на Wordpress. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.Завершен7 лет назад
Требуется создать Telegram-бот для рекрутинговой компании. Бот общается с кандидатами и помогает им найти ответы на вопросы по вакансиям. Вопросы в переписке.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на wordpress, очень тяжелый. Надо проанализировать скрипты и графику, дать рекомендации по ускорению работы, возможно настроить некоторые скрипты и страницы. http://respeak.ruЗавершен8 лет назад
Требуется написать несколько текстов для сайта по хорарной астрологии. Стиль - строгий, деловой.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Необходимо сверстать адаптивный сайт на WordPress. Все компоненты - дизайн, ТЗ, графика, шрифты - имеются. Не возбраняется использование готовых плагинов, виджетов и тем, подходящих по дизайну. Имеется также недоделанная рабочая модель в сети для уяснения ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рассмотрим различные варианты сотрудничества - приобретение уже написанной, написание с нуля или консультации по созданию такой платформы. Просим указывать имеющиеся в активе успешные проекты сходной направленности.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Создать логотип для образовательного сервиса. Подробности в переписке.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создать или готовый анализатор звука, способный с микрофона рисовать высоту произносимого звука и накладывать на графику, подобно изображенному на прилагаемом образце, для интегрирования в веб-сайт на WordpressВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется нарисовать шаблон приложения под iOS для интернет-магазина. Несколько экранов. Образец предоставим. Соискателей просим прислать ссылки на аналогичные успешно реализованные проекты. Оплата только с банковской карты на банковскую карту в рублях по курсу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад