Настроить шаблон письма в MailChimp

Необходимо сделать аккуратный и презентабельный промо-сайт для веб-сервиса. Украсить кое-где приятными анимациями (без фанатизма, но и не предельно просто – небольшой wow-эффект (на обывателя) желателен). По срокам не торопимся. Макеты предоставляю, но возможно, у вас возникнет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется разработанный шаблон письма (html, адаптивный), требуется настроить в профиле MailChimp, чтобы рассылки выходили с данным шаблоном.
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