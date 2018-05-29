Адаптивная вёрстка 3х страниц

Задача из 2 частей. Вот сайт: [url=http://criptoprofi.ru]http://[/url][url=http://criptoprofi.ru/]criptoprofi.ru[/url] Вот его psd-дизайн: [url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]https://[/url][url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn[/url] Необходимо внести правки в первый экран. Не знаю за каким чертом, но предыдущий исполнитель сделал на первом экране вот эти элементы картинками: [url=https://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]https://[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2][/url] Необходимо, чтобы как раз календари были графикой, а цифры были ...