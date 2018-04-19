Сверстать сайт и натянуть на cms

Здравствуйте! Необходимо поправить два простых мобильных лэндинга, чтобы они нормально смотрелись на простых смартфонах. Может быть сделать чуть покрасивей. Пример одного из лэндингов: http://top-shopper.biz/nutrilash_id/ Архивы с html дам. Приблизительный бюджет - 20$. Если все получится отлично - то буду рад постоянному сотрудничеству.