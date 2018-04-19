Справочник организаций (желательно на WP) с фильтрацией

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HTML-версткаЗакрытнет заявок118 просмотров
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Подробное ТЗ и ссылка на верстку страниц  по ссылке https://docs.google.com/document/d/1eYbtVnT0PzPaCiAt8ZzarQ5rxjcHvwbV68e7uJmMHXk/edit

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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