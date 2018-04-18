Сверстать и перенести сайт

HTML-версткаЗакрыт30 заявок237 просмотров
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Необходимо сверстать и перенести сайт - главная страница и 3 внутренних. Без анимации. Дизайн простой, скину у лично переписке шаблоны. Пишите примерные цены. Спасибо

6 лет назад
Kovalevkv
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад