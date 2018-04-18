Заменить баннер на сайте и поставить слайдер

$12
HTML-версткаЗакрыт3 заявки170 просмотров
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В приложении файлик с заданием,для среднестатистического верстальщика работы на 1 час.

Сделать нужно сегодня ! Предоплата 50 % и 50 % по завершению работы.

6 лет назад
Kalita_Bali
Иван 
33 годаИндонезия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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