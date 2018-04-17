Задание по верстке страницы рубрики "Поздравь город"

ЧАсть страниц заверстано Нужно доверстать новые и править старыу Работы на лету Желательно полный день быть на связи опыт работы с Laravel шаблонами наличие git профиля часть верстки уже сделана на основе bulma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в фотошопе сделать дизайн страницы с разметкой на слои, чтобы программисту было удобно брать кусочки и вставлять в страницу сайта (шапка, кнопки, рубрикатор, обводочки. ЗАДАНИЕ можно сделать и в специальной программе – Артистер, но это не обязательно.
Все пожелания смотрите в приложении на картинке.
Для картинки использовалась информация со следующих страниц:
http://tv29.ru/new/index.php/zdorove
http://tv29.ru/new/index.php/bk-biznes-lanch
Шапку рубрики нужно сделать по подобию листовки – см. приложение (исходник скину исполнителю).
https://st-private.fl.ru/users/co/confiden/projects/201804/f_3995ad70059a4c8f.png?temp_url_sig=f46b1a382ecc6f7471e56a9613e0f143f1527d00&temp_url_expires=1524042406&inline
https://st-private.fl.ru/users/co/confiden/projects/201804/f_7275ad701ca963bb.jpg?temp_url_sig=c1f813ea47ff78b61e1f8eb716ad9000a0e15844&temp_url_expires=1524042417&inline
Оплата поэтапно либо в конце
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