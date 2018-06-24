natalishka09

Нужна CRM система для управления небольшой компанией до 15-20 человек Система должна быть доступна на различных устройствах удаленно ( Android, iOS, Windows 10) Потребуется написание логики на основе наших процессов. Потребуется сделать бланки входных и выходных ...
Наталия Штегеран natalishka09natalishka09
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть несколько доработок по сайту 1. карточка товара http://sleepdiving.ru/catalog/matrasy/model-dzhumana-vasat-suf как сейчас выглядит рейтинг: https://prnt.sc/jyz8x3 как должен выглядеть: на скриншоте ниже рейтинг уже полностью заполнен на высшую оценку: https://prnt.sc/jyz93u Требуется изменить вёрстку, чтобы отображение рейтинга было в виде лун , как на скриншоте выше. ...Закрыт5 лет назад
Есть два идентичных сайта, которые работают для разных городов просто. Два сайта-близнеца, по сути. Единственное что отличается – какой-то контент, но он сделан в рамках той же верстки. Нужно сделать адаптив для обоих сайтов Вот ссылка на сайты: https://prosushi.pro/ https://prosushi74.ru/ Они идентичны ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
http://xn----ctbsjcpcdb9etdpp.xn--p1ai/ доверстать блок с профилями и адаптировать его, чтобы одинаково ровно отображался на всех устройствах http://xn----ctbsjcpcdb9etdpp.xn--p1ai/zakazat-raschet/ "Переделать форму рассчета стоимости. Сейчас толком не работает. Нужно сделать как на сайте https://attik.ru/raschet-stoimosti/ проверить полностью адаптацию сайта, исправить мелкие косяки Подключить метрику и вэбвизор, прописать ...Закрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры, есть такое ТЗ. Нужен АДЕКВАТНЫЙ программист, понимающий задачу, всегда на связи. Сайт на БИТРИКСЕ лицензия не продлена 1) Поменять пароль от админки битрикса (научить меня это делать) – сейчас пароль знаю, но его нужно ...Закрыт5 лет назад
Нужно будет проверить техническую составляющие плагина, (мелкие правки и др.) и правильность работы с БД для взятия плагина за основу, и на нём уже допилить нужный функционал. Некоторые вопросы: Возможно реализовать удаление мусорных таблиц при удаление плагина. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
1. Добавить модуль AdvancedSearch4/ его альтернативу. 2. Исправить отображение картинок в категориях, навести порядок на таких страницах. I. Не отображается миниатюра, обложка категории, причины назвать сложно II. Написать CSS для модуля AS4/Сразу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовый гиф баннер. На основе его необходимо сделать адаптивный статичный баннер в формате html-5. Минимальная ширина баннера 220px, максимальная 470px (от 220px до 470px) Высота баннера 135px. Срок – сутки максимум. Стоимость указывайте обязательно. Оплата поэтапно либо в концеБаннеры4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо через компонент XML Шлюз Virtuemart выгрузить сформировать xml файл для ozon. Оплата поэтапно либо в концеЗакрыт5 лет назад
Opencart русская сборка 1) исправить плагин даты и времени что бы можно было удобно выбирать время 2) подключить paypal и что бы он работал. 3 включить paybox 4 сделать так что бы табы загружались в то время когда на ...Закрыт5 лет назад
Ищу программиста Требования к кандидату: обязательно иметь опыт в разработки модулей для платежной системы robokassa ответственность соблюдать дедлайны быть на связи НЕ СЛИВАТЬСЯ с проека, не уверены , не беритесь! Портфолио обязательно(от 5 проектов). Языки: PHP (знать ООП(MVC)) (Желательно)JS (+желательно AJAX) Разметка: HTML 5 CSS 3 Bootstrap 4 задание – ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть шаблон сайта на wp с woocommerce и плагином конструктора. По большому счету всем устраивает, но требуются небольшие доработки блоков, футера и меню на главной странице, а также корректировка процедуры оформления заказа. Проект срочный, желательно за ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать скрипт для amoCRM, который: У скрипта есть back-end, где прописан алгоритм действий. Когда сделка в amoCRM создается в ней прописываются сроки даты начала / конца каждого этапа. Действия скрипта зависят от сроков и наименований этапов. А ...Закрыт6 лет назад
Необходимо натянуть отрисованый дизайн на тему angular ссылка на тему: http://fuse-angular-material.withinpixels.com/apps/mail/inbox Пример страницы дизайна: https://st-private.fl.ru/users/de/devst/projects/201806/f_4535b165cbe78839.jpg?temp_url_sig=fa9179af139f1a801077737af4925c47ec936923&temp_url_expires=1528196905&inline Оплата поэтапно либо в концеHTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1jDNFSOSOYjzO-9BrzR9LzwwFOKZTQMOqBRGQSoJQNzg/edit Прошу оценить работу Оплата поэтапно либо а концеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дизайн и верстка уже подготовлены нами. От Вас требуется только натяжка на wordpress. ТЗ прикрепляю Оплата поэтапно либо в концеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача написать функцию с массивом из полей. Нужно создать масив материала с полями из админки, типа как хуки на wp. Движок самописный, сделан на php. Кто соображает за час управится. Оплата в концеВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
файлы верстка почти готова Нужно вспл окна сделать все запрограммировать Оплата поэтапно либо в концеHTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно создать сайт с хорошей интеграцией 1С и opencart. Требования: Знания php выше среднего Готовность поддержки проекта в будущем Прототип и ТЗ в вложении Работа с команде, нужен программист. От Вас нужно: Указать сроки реализации проекта. Промерная стоимость за проект Оплата поэтапно или ...Закрыт6 лет назад
Необходима верстка темы wordpress из psd макета. На данный момент есть два основных макета: 1. главная страница https://www.dropbox.com/s/63gbwf5eehm66jm/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.jpg?dl=0 2. Страница услуг https://www.dropbox.com/s/wpy1burmvf503kn/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg?dl=0 Для страниц блога, отзывов есть пока только прототипы, в ближайшее время они отрисуются. Верстка нужна boostrap. Будет проверятся валидность Главное это ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад