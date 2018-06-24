natalishka09

Наталия Штегеран natalishka09

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • CRM система под ключ

    Нужна CRM система для управления небольшой компанией до 15-20 человек  Система должна быть доступна на различных устройствах удаленно ( Android, iOS, Windows 10) Потребуется написание логики на основе наших процессов. Потребуется сделать бланки входных и выходных ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки сайта на MODx

    Есть несколько доработок по сайту  1. карточка товара http://sleepdiving.ru/catalog/matrasy/model-dzhumana-vasat-suf как сейчас выглядит рейтинг: https://prnt.sc/jyz8x3 как должен выглядеть:  на скриншоте ниже рейтинг уже полностью заполнен на высшую оценку: https://prnt.sc/jyz93u  Требуется изменить вёрстку, чтобы отображение рейтинга было в виде лун , как на скриншоте выше. ...

    MODXКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать адаптивную верстку на 2 идентичных сайта

    Есть два идентичных сайта, которые работают для разных городов просто.  Два сайта-близнеца, по сути.  Единственное что отличается – какой-то контент, но он сделан в рамках той же верстки.  Нужно сделать адаптив для обоих сайтов Вот ссылка на сайты:  https://prosushi.pro/ https://prosushi74.ru/ Они идентичны ...

    CSS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт на WP поправить верстку доработать форму

    http://xn----ctbsjcpcdb9etdpp.xn--p1ai/ доверстать блок с профилями и адаптировать его, чтобы одинаково ровно отображался на всех устройствах  http://xn----ctbsjcpcdb9etdpp.xn--p1ai/zakazat-raschet/ "Переделать форму рассчета стоимости. Сейчас толком не работает.   Нужно сделать как на сайте https://attik.ru/raschet-stoimosti/ проверить полностью адаптацию сайта, исправить мелкие косяки  Подключить метрику и вэбвизор, прописать ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ТЗ на сайт Lambox.ru работает на битрикс

    Добрый день, уважаемые фрилансеры, есть такое ТЗ.  Нужен АДЕКВАТНЫЙ программист, понимающий задачу, всегда на связи.  Сайт на БИТРИКСЕ лицензия не продлена  1) Поменять пароль от админки битрикса (научить меня это делать) – сейчас пароль знаю, но его нужно ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка плагина купонов на (Wordpress)

    Нужно будет проверить техническую составляющие плагина, (мелкие правки и др.) и правильность работы с БД для взятия плагина за основу, и на нём уже допилить нужный функционал.   Некоторые вопросы:  Возможно реализовать удаление мусорных таблиц при удаление плагина. ...

    PHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на CMS Prestashop

    1. Добавить модуль AdvancedSearch4/ его альтернативу.  2. Исправить отображение картинок в категориях, навести порядок на таких страницах.         I. Не отображается миниатюра, обложка категории, причины назвать сложно         II. Написать CSS для модуля AS4/Сразу ...

    JavascriptCSSPrestashopКарточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать адаптивный статичный баннер в формате html-5

    Есть готовый гиф баннер.  На основе его необходимо сделать адаптивный статичный баннер в формате html-5.  Минимальная ширина баннера 220px, максимальная 470px (от 220px до 470px)  Высота баннера 135px.  Срок – сутки максимум.  Стоимость указывайте обязательно. Оплата поэтапно либо в конце

    HTML
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Править сайт на opencart

    Opencart русская сборка  1) исправить плагин даты и времени что бы можно было удобно выбирать время   2) подключить paypal и что бы он работал.   3 включить paybox   4 сделать так что бы табы загружались в то время когда на ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание доп модулей для готового php проекта(ООП(MVC))

    Ищу  программиста Требования к кандидату:   обязательно иметь опыт в разработки модулей для платежной системы robokassa   ответственность   соблюдать дедлайны   быть на связи   НЕ СЛИВАТЬСЯ с проека, не уверены , не беритесь!   Портфолио обязательно(от 5 проектов).   Языки:  PHP (знать ООП(MVC))   (Желательно)JS (+желательно AJAX)   Разметка:   HTML 5   CSS 3   Bootstrap 4   задание – ...

    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка главной страницы и корзины сайта wordpress

    Есть шаблон сайта на wp с woocommerce и плагином конструктора. По большому счету всем устраивает, но требуются небольшие доработки блоков, футера и меню на главной странице, а также корректировка процедуры оформления заказа.   Проект срочный, желательно за ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для amoCRM

    Необходимо разработать скрипт для amoCRM, который:   У скрипта есть back-end, где прописан алгоритм действий.   Когда сделка в amoCRM создается  в ней прописываются сроки даты начала / конца каждого этапа. Действия скрипта зависят от сроков и наименований этапов.   А ...

    amoCRM
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка angular

    Необходимо натянуть отрисованый дизайн на тему angular  ссылка на тему: http://fuse-angular-material.withinpixels.com/apps/mail/inbox Пример страницы дизайна: https://st-private.fl.ru/users/de/devst/projects/201806/f_4535b165cbe78839.jpg?temp_url_sig=fa9179af139f1a801077737af4925c47ec936923&amp;temp_url_expires=1528196905&amp;inline Оплата поэтапно либо в конце

    Angular
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен человек кто разберется в чужом коде php

    Задача написать функцию с массивом из полей.  Нужно создать масив материала с полями из админки, типа как хуки на wp.  Движок самописный, сделан на php.  Кто соображает за час управится.  Оплата в конце

    PHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Закрытый сайт на opencart с связкой 1С

    нужно создать сайт с хорошей интеграцией 1С и opencart.  Требования: Знания php выше среднего  Готовность поддержки проекта в будущем  Прототип и ТЗ в вложении  Работа с команде, нужен программист.  От Вас нужно:  Указать сроки реализации проекта.  Промерная стоимость за проект  Оплата поэтапно или ...

    PHPOpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка wordpress темы из psd макета

    Необходима верстка темы wordpress из psd макета.  На данный момент есть два основных макета:  1. главная страница https://www.dropbox.com/s/63gbwf5eehm66jm/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.jpg?dl=0 2. Страница услуг https://www.dropbox.com/s/wpy1burmvf503kn/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg?dl=0 Для страниц блога, отзывов есть пока только прототипы, в ближайшее время они отрисуются.  Верстка нужна boostrap. Будет проверятся валидность   Главное это ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
8 баллов
6 лет назад
Доработать существующий скрипт копирования материалов Joomla
Проектик маленький, отработали без проблем. Над порядком оплаты вашей фирме следовало бы всё же поработать, для его улучшения, IMHO.
Замечательный исполнитель всем рекомендую, буду и дальше обращаться.
Ответный отзыв
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$33
3 балла
6 лет назад
Доработка шаблона Интернет-магазина на Битрикс.
.
.
Ответный отзыв
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$45
2 балла
6 лет назад
Нужен верстальщик
Напишу вкратце,очередной посредник,мною была проделана вся работа,точно в срок и даже раньше,а оплаты так и нет. Не рекомендую.
Приостановили заказ, вся работа в исполнителя надеюсь в ближайшие время вернемся к заказу
Ответный отзыв
kopeyka
Андрей 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Загрузить товары с помощью менеджера импорта в Opencart 1.5
Хорошо и даже все отлично, рекомендую к сотрудничеству ;) ..
Замечательный исполнитель, всем рекомендую, всегда на связи и сделал больше чем требовалось буду и дальше обращаться !
Ответный отзыв
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Wordpress – баги слайдера, верстка на моб. устройства
Отличный заказчик, работаем не первый раз и не первый раз доволен сотрудничеством, рекомендую!
Замечательный исполнитель, всегда на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв