Изначальную задачу выполнил, были еще задачи за дополнительную плату, их тоже с успехом закончил, но вот на счет оплаты ни слова, ни духу. В общем заказ расчитывал в течении 1-2 дней закончить, все задачи включая дополнительные выполнил за 3 дня, после чего предложил оплатить мою работу. Услышал в ответ - "Заказчику пока не нравится, это он оплачивает, а не я." Но я ведь с вами работал, а не с вашим заказчиком и свою часть работы сделал. Оплаты так и не поступило. Крайне не советую связываться с этим заказчиком! Мелкий посредник, который не уважает ваш труд и потраченное время!