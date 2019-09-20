SparkyBooMan

Ибодуллоев SparkyBooMan

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Создание | Верстка | Внесение правок | Оптимизация скорости | Настройка CMS | Решение проблем с хостнгом & доменом.

Форма сайта: Напишите мне﻿ (время ответа - 1 минута);

E-mail: [email protected] (время ответа - 3 минуты);

Skype: SparkyBooMan (время ответа - 5 минут);

Знания, умения, навыки по созданию и верстке сайтов:

  • HTML5, CSS3, jQuery, PHP + SQL
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex

    14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация Pixel Perfect.
  • Комментарии.

Навыки по внесению любых правок на сайты:

  • Корректировка внешнего вида сайта (Front-end).
  • Корректировка сайта на CMS WordPress, WebAsyst.
  • Исправление ошибок адаптивности на всех устройства.
  • Исправление ошибок кода по стандарту W3C.
  • Диагностика сайта на наличие ошибок.
  • Диагностика хостинга на наличие ошибок.
  • И многое, многое другое...
Навыки по оптимизации скорости загрузки сайта:
  • Предоставление подробного документа о скорости загрузки сайта по сервисам: Google Page Speed Insight, Pingdom Tool.
  • Оптимизация файла .htaccess.
  • Оптимизация кэширования сайта.
  • Оптимизация запросов со стороны сайта.
  • Оптимизация запросов со стороны хостинга.
  • Оптимизация кода (HTML, CSS, JavaScript).
  • Оптимизация содержимого (картинки, видео, шрифты, внешние ресурсы).
Время работы:

﻿Работаю 7 дней в неделю;

Понедельник - Пятница ﻿ (Online с 12:00 по МСК)

Суббота - Воскресенье ﻿(Online с 6:00 по МСК)

О работе:

Работаю только по пост оплате - деньги после получения результата. Делаю свою работу качественно и по приемлемой цене.

Гарантирую:

  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный Online.
  • Доброжелательное и продуктивное общение.
  • Ответ на письма в течение 5 минут, написанные на почту.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
  • QIWI.
Связь со мной:

  • Форма сайта: Напишите мне﻿ (время ответа - 1 минута);
  • E-mail: [email protected] (время ответа - 3 минуты);
  • Skype: SparkyBooMan (время ответа - 5 минут);
PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаAndroidHTMLCSSiOSjQueryWebasystSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработки шаблона WP
Все отлично!
Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Реализовать "нравится+1" под человеком, модальное окно и галерею видео
Всё отлично, мои лучшие рекомендации!
Рекомендую, отличный заказчик с четким ТЗ и отличной коммуникацией!
Ответный отзыв
jkoroleva_585
Юлия 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать верстку сайта к мобильной версии
Качество работы на высоте - быстро и аккуратно. Терпению Умеда можно позавидовать - задача была без ТЗ и изменения появлялись в процессе приемки результатов. Но Умед решил все возникающие вопросы без лишних разговоров и с позитивом. От сотрудничества остались очень хорошие впечатления. Очень рассчитываю на продолжение совместной работы!
Отличный заказчик, высокая коммуникабельность, очень ответственный и терпеливый! Рекомендую к сотрудничеству, также расчитываю на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв
pavelk89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Адаптив для сайта
Отличный программист! Все сделал качественно и очень быстро! Всем рекомендую!
Отличный заказчик, определил все задания четко и предельно ясно, был рад проекту, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Работы на html/css сайте,добавить ссылки,страницы,вместо обычного фона
Все супер,спасибо!
Изначальную задачу выполнил, были еще задачи за дополнительную плату, их тоже с успехом закончил, но вот на счет оплаты ни слова, ни духу. В общем заказ расчитывал в течении 1-2 дней закончить, все задачи включая дополнительные выполнил за 3 дня, после чего предложил оплатить мою работу. Услышал в ответ - "Заказчику пока не нравится, это он оплачивает, а не я." Но я ведь с вами работал, а не с вашим заказчиком и свою часть работы сделал. Оплаты так и не поступило. Крайне не советую связываться с этим заказчиком! Мелкий посредник, который не уважает ваш труд и потраченное время!
Ответный отзыв
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