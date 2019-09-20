Ибодуллоев SparkyBooManSparkyBooMan
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Создание | Верстка | Внесение правок | Оптимизация скорости | Настройка CMS | Решение проблем с хостнгом & доменом.
Форма сайта: Напишите мне (время ответа - 1 минута);
E-mail: [email protected] (время ответа - 3 минуты);
Skype: SparkyBooMan (время ответа - 5 минут);
Знания, умения, навыки по созданию и верстке сайтов:
- HTML5, CSS3, jQuery, PHP + SQL
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex
14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация Pixel Perfect.
- Комментарии.
- Корректировка внешнего вида сайта (Front-end).
- Корректировка сайта на CMS WordPress, WebAsyst.
- Исправление ошибок адаптивности на всех устройства.
- Исправление ошибок кода по стандарту W3C.
- Диагностика сайта на наличие ошибок.
- Диагностика хостинга на наличие ошибок.
- И многое, многое другое...
- Предоставление подробного документа о скорости загрузки сайта по сервисам: Google Page Speed Insight, Pingdom Tool.
- Оптимизация файла .htaccess.
- Оптимизация кэширования сайта.
- Оптимизация запросов со стороны сайта.
- Оптимизация запросов со стороны хостинга.
- Оптимизация кода (HTML, CSS, JavaScript).
- Оптимизация содержимого (картинки, видео, шрифты, внешние ресурсы).
Работаю 7 дней в неделю;
Понедельник - Пятница (Online с 12:00 по МСК)
Суббота - Воскресенье (Online с 6:00 по МСК)
О работе:
Работаю только по пост оплате - деньги после получения результата. Делаю свою работу качественно и по приемлемой цене.
Гарантирую:
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный Online.
- Доброжелательное и продуктивное общение.
- Ответ на письма в течение 5 минут, написанные на почту.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
- QIWI.
- Форма сайта: Напишите мне (время ответа - 1 минута);
- E-mail: [email protected] (время ответа - 3 минуты);
- Skype: SparkyBooMan (время ответа - 5 минут);
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная ревёрстка проекта на фреймворке Yii2101 просмотр
- Доработка проекта на Wordpress229 просмотров
- Верстка и доработка магазина на CMS WebAsyst210 просмотров
- Доработка сайта на WordPress c WooCommerce280 просмотров
- Работы с CSS с внесением правок в код сайта188 просмотров
- Правки сайта на WordPress233 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству!
$20
10 баллов
4 года назад
Всё отлично, мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Рекомендую, отличный заказчик с четким ТЗ и отличной коммуникацией!
$15
10 баллов
4 года назад
Качество работы на высоте - быстро и аккуратно. Терпению Умеда можно позавидовать - задача была без ТЗ и изменения появлялись в процессе приемки результатов. Но Умед решил все возникающие вопросы без лишних разговоров и с позитивом. От сотрудничества остались очень хорошие впечатления. Очень рассчитываю на продолжение совместной работы!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, высокая коммуникабельность, очень ответственный и терпеливый! Рекомендую к сотрудничеству, также расчитываю на долгосрочное сотрудничество!
$55
10 баллов
4 года назад
Отличный программист! Все сделал качественно и очень быстро! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, определил все задания четко и предельно ясно, был рад проекту, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
4 года назад
Все супер,спасибо!
Ответный отзыв
Изначальную задачу выполнил, были еще задачи за дополнительную плату, их тоже с успехом закончил, но вот на счет оплаты ни слова, ни духу. В общем заказ расчитывал в течении 1-2 дней закончить, все задачи включая дополнительные выполнил за 3 дня, после чего предложил оплатить мою работу. Услышал в ответ - "Заказчику пока не нравится, это он оплачивает, а не я." Но я ведь с вами работал, а не с вашим заказчиком и свою часть работы сделал. Оплаты так и не поступило. Крайне не советую связываться с этим заказчиком! Мелкий посредник, который не уважает ваш труд и потраченное время!
Веб-программирование
18 отзывов
$10/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
10 отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
8 отзывов
$10/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга