Адаптив для сайта

Скопировать вот эту страницу [url=https://gk-elfors.ru/montazh-sistem-videonablyudeniya]https://gk-elfors.ru/montazh-sistem-videonablyudeniya[/url] Форма заявки не нужнаДалее по странице заменить все фото, чуть чуть рерайт текстов что бы отличался от оригинала, залить на хостинг, поменять контакты лого, Добавить на каждый блок кнопку Звонок и сразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать адаптив или мобильную версию готового сайта.
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