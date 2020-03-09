Поправить ошибки в валидаторе!

Есть рабочий сайт по кровле крыша61.рф . Есть пока нерабочий сайт по навесам(архив). Они в одном стиле, но на разные тематики. Нужно этот стиль поменять на обоих сайтах. Переработка касается в основном цветов кнопок, блоков и тд. Где-то можно изменить ...