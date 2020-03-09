OcStore 2.3.0.2.3|Виджет "Навигация страницы товара"

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

url: "https://freshday.dev-thae.whitebx.ru"

username: "w"

password: "w"

Движок:

ocStore 2.3.0.2.3 с темой Octemplates LUXURY 4.3

Задание:

Нужно перенести виджет с битрикс-версии

http://freshday.ru/

на опенкарт.

Подробнее:

1.

Вид/поведение/содержимое виджета "Навигация страницы товара"

https://up2.whitebx.ru/f/6/n/Screenshot_2020-03-09_12:14:58.F6ndmNsspRvEZcAw6PJdpU.png

должны быть как в битрикс-версии.

1.1.

В том числе в мобильной версии.

2.

При обнаружении явных багов, они должны быть устранены в процессе переноса.

3.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Особенности:

A.

КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ.

Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах: Firefox, Chrome, Safari.

B.

АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА.

Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё было читабельно и никуда не

съезжало.

Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:

Ширина экрана браузера менее 700px (если CSS-правилами сайта не определено иное).

User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.

Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы после ресайза должны быть такими же как после полной

перезагрузки с изначально мобильным разрешением).

Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и по ширине и высоте, сохраняя

макетные пропорции.

C.

ПОЯСНЕНИЕ ПО АДАПТИВНОЙ ВЁРСТКЕ.

Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то отдельного html-кода для мобильной верстки,

дублирующего десктопные элементы. Вместо этого, один единственный

вариант вёрстки, в зависимости от размера экрана, отображается как

десктопный, либо как адаптивный вариант.

D.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ H1, H2, H3.

Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.

E.

МИНИМУМ JAVASCRIPT.

Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript. Если какие-то задачи могут быть решены средствами

PHP/HTML/CSS, то они должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.

G.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление

поломки осуществляется вами безвозмездно.

H.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите

туда-то, нажмите то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не

приветствуются. Если после выполнения работ нужно обновить кэш сайта -

обновите. Если нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код

таким образом, чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования

для этого файла. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

I.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCSS/SASS/ПРЕПРОЦЕССОРОВ

Следует избегать использования технологий, предполагающих стадию компиляции, поскольку они усложняют и без того запутанный процесс

разработки, повышая её стоимость. Выгоды от их использования

нивелируются негативным экономическим эффектом.

J.

НИКАКОГО ДЕБАГА НА ПРОДАКШЕНЕ

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене,

выводите дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.

K.

ТЕСТОВЫЙ СЕРВЕР

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.