OcStore 2.3.0.2.3|Виджет "Навигация страницы товара"

Есть шаблон на Ocstore 3 [url=http://test22.vsemesta.net/]http://test22.vsemesta.net/[/url] - в нем нужно сделать придумать как сделать так, чтобы Google не ругался на загрузку jquery перед контентом и при этом не пострадала функциональность. Если это вообще возможно, конечно. Обычные async/defer ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
url: "https://freshday.dev-thae.whitebx.ru"
username: "w"
password: "w"
Движок:
ocStore 2.3.0.2.3 с темой Octemplates LUXURY 4.3
Задание:
Нужно перенести виджет с битрикс-версии
на опенкарт.
Подробнее:
1.
Вид/поведение/содержимое виджета "Навигация страницы товара"
https://up2.whitebx.ru/f/6/n/Screenshot_2020-03-09_12:14:58.F6ndmNsspRvEZcAw6PJdpU.png
должны быть как в битрикс-версии.
1.1.
В том числе в мобильной версии.
2.
При обнаружении явных багов, они должны быть устранены в процессе переноса.
3.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Особенности:
A.
КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ.
Результаты работ должны одинаково выглядеть в основных браузерах: Firefox, Chrome, Safari.
B.
АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА.
Сайт использует адаптивную вёрстку, необходимо чтобы после выполнения задач, в мобильной версии всё было читабельно и никуда не
съезжало.
Устройство посетителя считается мобильным в случаях когда:
Ширина экрана браузера менее 700px (если CSS-правилами сайта не определено иное).
User-Agent браузера позволяет определить что устройство мобильное.
Вышеуказанные условия должны реагировать на resize окна браузера (мобильные элементы после ресайза должны быть такими же как после полной
перезагрузки с изначально мобильным разрешением).
Размеры элементов адаптивной версии должны растягиваться в зависимости от размера экрана браузера, и по ширине и высоте, сохраняя
макетные пропорции.
C.
ПОЯСНЕНИЕ ПО АДАПТИВНОЙ ВЁРСТКЕ.
Адаптивность вёрстки мобильного варианта подразумевает, что не существует какого-то отдельного html-кода для мобильной верстки,
дублирующего десктопные элементы. Вместо этого, один единственный
вариант вёрстки, в зависимости от размера экрана, отображается как
десктопный, либо как адаптивный вариант.
D.
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ H1, H2, H3.
Для вёрстки новых элементов нельзя использовать теги h1 h2 h3 и т.д., поскольку это вредно с точки зрения SEO.
E.
МИНИМУМ JAVASCRIPT.
Задачи должны быть выполнены с минимально возможным применением javascript. Если какие-то задачи могут быть решены средствами
PHP/HTML/CSS, то они должны быть решены с помощью PHP/HTML/CSS.
G.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление
поломки осуществляется вами безвозмездно.
H.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите
туда-то, нажмите то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не
приветствуются. Если после выполнения работ нужно обновить кэш сайта -
обновите. Если нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код
таким образом, чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования
для этого файла. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
I.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCSS/SASS/ПРЕПРОЦЕССОРОВ
Следует избегать использования технологий, предполагающих стадию компиляции, поскольку они усложняют и без того запутанный процесс
разработки, повышая её стоимость. Выгоды от их использования
нивелируются негативным экономическим эффектом.
J.
НИКАКОГО ДЕБАГА НА ПРОДАКШЕНЕ
На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене,
выводите дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'ВАШ-IP-АДРЕС') { ?>.
K.
ТЕСТОВЫЙ СЕРВЕР
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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