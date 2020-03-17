Загружать Jquery асинхронно или как-то по другому оптимизировать

HTML-версткаЗавершен6 заявок426 просмотров
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Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать придумать как сделать так, чтобы  Google не ругался на загрузку jquery перед контентом и при этом не пострадала функциональность.

Если это вообще возможно, конечно.

Обычные async/defer не проходят.

Возможно, у кого-то есть проверенное рабочее решение.

Бюджет примерный 500р + отзыв.

Рассмотрю все варианты.

Нужно сообщить, где что менялось, потестировать, чтобы все остальные функции на сайте работали.

Важно решить не костылем, а как-то надежно, ведь jquery используют разные

модули которые стоят, и еще которые будут ставиться в будущем.

jQuery
4 года назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день
Супер, классное решение, все работает как нужно, спасибо!
Все отлично и понятно по задаче! Приятно работать с Сергеем! Рекомендую))
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