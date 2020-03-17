Загружать Jquery асинхронно или как-то по другому оптимизировать

Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать придумать как сделать так, чтобы Google не ругался на загрузку jquery перед контентом и при этом не пострадала функциональность.

Если это вообще возможно, конечно.

Обычные async/defer не проходят.

Возможно, у кого-то есть проверенное рабочее решение.

Бюджет примерный 500р + отзыв.

Рассмотрю все варианты.

Нужно сообщить, где что менялось, потестировать, чтобы все остальные функции на сайте работали.

Важно решить не костылем, а как-то надежно, ведь jquery используют разные

модули которые стоят, и еще которые будут ставиться в будущем.