Доработка лендинга

Необходимо сверстать, адаптировать под мобильные устройства и загрузить на хостинг лендинг. Формы должны отправляться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. увеличить шрифт в вопросах ответах
2. уменьшить видео в модальных
3. уменьшить элементы сайта что бы на маленьких разрешениях экрана небыло все большое. как я просил раньше
4. Весь шрифт roboto
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