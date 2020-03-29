Сделать правки по адаптивной верстке Joomla (Virtuemart)

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки207 просмотров
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Добрый день, требуется выполнить правки по адаптивной верстки + небольшие общие правки в шаблоне.

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От вас:

Есть подтвержденный опыт работы с данной CMS и модулями

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JoomlaVirtuemart
4 года назад
zero20
Андрей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$87
2 дня
WMZ
Владимир проявил себя как ответственный исполнитель, доработки были сделаны четко по ТЗ, всегда был на связи, отвечал на возникшие вопросы.
Спасибо Андрею за работу. Отличный заказчик, четкая задача и оплата в срок.
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