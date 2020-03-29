Вот ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1sUBsxlKQo0NWJ_2KSxtuw9B4hl-_QiBKZ07ViFUQLLE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sUBsxlKQo0NWJ_2KSxtuw9B4hl-_QiBKZ07ViFUQLLE/edit?usp=sharing [/url]пишите реальную цену и срок. сайт на wp. Ссылку скину в лс по запросу.
Сделать правки по адаптивной верстке Joomla (Virtuemart)
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Добрый день, требуется выполнить правки по адаптивной верстки + небольшие общие правки в шаблоне.
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