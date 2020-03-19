Допились мобильную версию joomla 3 (виртуемарт 3)

HTML-версткаЗавершен5 заявок260 просмотров
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1)создать позицию для "поиска" что бы отображалась в мобильной версии

2)допилить меню в мобильной версии, чтобы раскрывалась не полностью, а  по подкатегории

сайт https://www.krepelektrosnab.ru/

Joomla
4 года назад
tim1977
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
Спасибо за качество и оперативность
Сотрудничество отличное, проблем нет. Рекомендую!
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