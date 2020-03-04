Необходима доработка сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок790 просмотров
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Здравствуйте, необходима доработка существующего сайта в соответствии с ТЗ

Полное ТЗ по ссылке yadi.sk/d/CXPFuliUX9Jzww

В основном изменения небольшие и связаны с 

1. текстом

2. расположением блоков

Также прикрепляю тз во вложении на случай неактивной ссылки

В предложении, пожалуйста, указывайте сроки и стоимость реализации

4 года назад
timchykdenis
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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