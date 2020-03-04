Натянуть дизайн на Shop-script

Необходимо переверстать и внести корректировки одной страницы, соответственно кросбраузерно и адаптивно. Возможна предоплата на карту приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полноценная верстка и натяжка дизайна одежды на шоп скрипт.
Цену предлагайте. Основные страницы прикрепил.
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