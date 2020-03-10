Верстка под Vuetify

Есть 2 страницы в psd формате - главная и внутренняя. Каждая для десктопа и для мобильной версии (для мобильного телефона). Главную прикрепляю. Нужна, соответственно, вёрстка - всё как положено для популярных браузеров, чтобы на всех разрешениях смотрелось ...