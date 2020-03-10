Верстка под Vuetify

HTML-версткаЗавершен5 заявок300 просмотров
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Необходимо сверстать макет с использованием компонентов https://vuetifyjs.com 

Компоненты tables, progressbar, groups, tabs и т.д.

Верстка валидная, кроссбраузерная и т.д.

На макете прямоугольники - кнопки, внутри таблицы черные прямоугольники - текст.

На данном макете необходимо использовать https://vuetifyjs.com/ru/components/data-tables и avatars для кружочков

На выходе должен быть HTML файл https://www.dropbox.com/s/dhm7uszp1gvjp51/vuetify.html?dl=0

но с таблицей как на макете.

Просьба указывать ссылку на портфолио с vuetify  

На выходе хочется получить только верстку, без дополнительной js логики, собственных компонентов и т.д.

4 года назад
maxxdev
Максим 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$55
1 день
Сергей отлично справился с довольно сложной задачей, всегда был доступен онлайн и оперативно вносил правки. Спасибо вам за проделанную работу. Однозначно рекомендую всем к сотрудничеству.
Максим отичный заказчик. Терпеливо объясняет, если есть какие то недоработки. Оплата сразу. Рекомендую.
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