Сверстать главную и внутреннюю страницы

Есть 2 страницы в psd формате - главная и внутренняя. Каждая для десктопа и для мобильной версии (для мобильного телефона).

Главную прикрепляю.

Нужна, соответственно, вёрстка - всё как положено для популярных браузеров, чтобы на всех разрешениях смотрелось достойно.

Какая-то легкая анимация. В верхнем круге есть меню - его тоже как-то анимировать.

Предлагайте цены и сроки.