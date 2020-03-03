Переверскта главной yii

Есть сайт на https://attica.clinic/, для него нужно сделать на главную в таком виде, смотри файл. Сайт на

yii-frame, там по сути голая верстка везде. Некоторые блоки сверстаны,

дописывать по сути ничего не надо, 3 блока уже сверстаны, переверстывать не надо.