Верстка сайта без анимации. Сверстать одностраничный сайт из .psd

$5
HTML-версткаЗавершен10 заявок480 просмотров
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Сверстать одностраничный сайт из .psd

Верстка сайта
4 года назад
4ikotilo
22 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pydmitry
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
3 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству, все было выплачено
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