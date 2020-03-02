Нужен верстальщик с mac os

Салют ребята!

Нужно переверстать несколько блоков с svg. На Mac в сафари не правильно отрисовывается. Вероятно из-за того что куски кода вставлены в разметку.

Исходники дизайна или верстки могу предоставить в XD или выгрузить дизайн в zepline

Док с задачей в аттаче

Пишите те кто свободен и готов приступить сейчас