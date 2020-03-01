Верстка сайта адаптивная

HTML-версткаЗакрыт37 заявок624 просмотра
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Добрый день. Нужно заверстать адаптивный сайт (есть 2 точки - десктоп, мобила), типов страниц около 5 шт, но будут добавляться (еще около 5). Сейчас нужно заверстать то, что есть. Работать должно идеально на всех популярных устройствах. Пример дизайна главной страницы во вложении. В этом проекте очень важна оперативность.

Верстка сайта
4 года назад
michael_vm
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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