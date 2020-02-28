Добавить страницу в магазин OpenCart с загрузкой файлов для скачки.

domain.ru/download

На эту страницу мы заливаем все инструкции к продуктам в формате pfd

так же возможность сделать ссылку на видео, либо в идеале залить видео (в зависимости от предложения).

Структура приложена

Важно: админ имеет возможность создавать новые модели с размерами