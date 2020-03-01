Поправить верстку

Привет! Ознакомьтесь с задачей прежде чем откликаться По текущему проекту задачи: 1. Связана с стилевыми проблемами. https://docs.google.com/document/d/1IaHfZsq-RswfpdM4C5i5obQhX3WLw7GTIkfV5D2ZO1Y/edit?usp=sharing + Исправить Свг, в сафари как то криво отображается. Иконки тоже через раз https://mining-up.com/ - сам сайт лог: [email protected] пас: 12345qwert@ Нужен человек который может ...