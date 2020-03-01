Поправить верстку

сайт infinperm.ru Оплата по факту на Яндекс Деньги/Сбербанк. Срок 1 день. Заявки без сроков и цен не рассматриваю
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1. Подключить font-awesome, чтоб отображались иконки.
2. Сейчас при наведении на картинку появляется лупа. При клике на лупу должно появится всплывающее окно с фоткой.
3. Добавить плавающую корзину https://prnt.sc/r9dng9
4. Добавить кнопку купить https://prnt.sc/r9dmds при клике на кнопку, счетчик плавающей корзины должен добавлять +1
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