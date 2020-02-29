Добавить попап

Требуется верстальщик со знанием архитектуры меню WordPress для обновления текущей верстки. Как выглядит сейчас - [url=http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2]http://joxi.ru/DrlNnqpIVOYBg2[/url], и как надо сделать - [url=http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr]http://joxi.ru/eAOlVJDh9j0Wyr[/url]. Приступить и сделать нужно сегодня. Надо изменить расположение иконок, загнать иконки в цсс (в меню класс указывается ...