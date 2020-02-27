Разработчик + верстальщик

Скопировать сайт Внести изменения под нашу компанию. Вот этот сайт скопировать надо [url=https://www.mandals.com/]https://www.mandals.com/[/url] Мое ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать верстку для сайта (дизайн в 3-х страницах готов). + Написать всё это на Python + Django.
Предложите цены и кейсы
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