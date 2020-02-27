Разработчик + верстальщик

HTML-версткаЗакрыт1 заявка223 просмотра
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Необходимо сделать верстку для сайта (дизайн в 3-х страницах готов). + Написать всё это на Python + Django.

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4 года назад
guest_15704337957221
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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