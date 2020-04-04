Адаптивная верстка главной и одной внутренней страницы.

HTML-версткаЗавершен38 заявок570 просмотров
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1) Главная страница:

 - Фиксированный заголовок. При скролле вниз - отображать только меню. При скролле вверх - отображать лого и контакты;

 - Выпадающее подменю и переключатель языка;

 - Подобрать js-плагин и реализовать карусель;

 - Мобильная версия.

2) Внутренняя страница + мобильная версия.

Дизайн во вложении. Смогу предоставить PSD и все картинки/иконки.

Направьте вашу оценку в ЛС.

4 года назад
evgeniy_kurko
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
4 года назад
$175
12 дней
Я сам мог сделать верстку, но опыт не позволяет сделать быстро. Олег сделал быстро. Был приятно удивлен качеством работы и понял как круто доверить работу спецу в своем деле. Также Олег оперативно выполняет просьбы о несущественных павках и доработках в рамках бюджета. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую!
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