Адаптивная верстка главной и одной внутренней страницы.

Добрый день нужно выкачать одностраничник с конструктора тильды. Все css и js по папкам и страницу index.html То есть чтобы сайт не зависел от Тильды вообще никак. Пожалуйста пишите сроки и суммы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Главная страница:
- Фиксированный заголовок. При скролле вниз - отображать только меню. При скролле вверх - отображать лого и контакты;
- Выпадающее подменю и переключатель языка;
- Подобрать js-плагин и реализовать карусель;
- Мобильная версия.
2) Внутренняя страница + мобильная версия.
Дизайн во вложении. Смогу предоставить PSD и все картинки/иконки.
Направьте вашу оценку в ЛС.
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