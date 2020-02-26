Требуется выполнить простую вёрстку без JS

1) Задачей станет создание полноценного веб сайта с шапкой, футером, а также основной частью. Пример веб сайта показан на фото ниже.

Шаблон для построения сайта мы вам не даём, так как сейчас не требуется точного повторения дизайна. Вам лишь необходимо примерно повторить такой же дизайн сайта.

Вам не нужно адаптировать сайт и делать его доступным под все разрешения мониторов. Для шрифтов используйте сервис Google Fonts. В примере выше использовался шрифт Roboto Slab.

2) Также создайте шапку вместе с меню. Шапка должна быть зафиксирована к верху страницы.

При скролле шапка должна быть поверх всех других элементов.

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