Требуется выполнить простую вёрстку без JS

$8
HTML-версткаЗавершен10 заявок316 просмотров
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1) Задачей станет создание полноценного веб сайта с шапкой, футером, а также основной частью. Пример веб сайта показан на фото ниже.

Шаблон для построения сайта мы вам не даём, так как сейчас не требуется точного повторения дизайна. Вам лишь необходимо примерно повторить такой же дизайн сайта.

Вам не нужно адаптировать сайт и делать его доступным под все разрешения мониторов. Для шрифтов используйте сервис Google Fonts. В примере выше использовался шрифт Roboto Slab.

2) Также создайте шапку вместе с меню. Шапка должна быть зафиксирована к верху страницы.

При скролле шапка должна быть поверх всех других элементов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: СРАВНЕНИЕ С ФОТО

4 года назад
guest_15827423973782
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ilyscha
Илья 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Работа на высшем уровне)
Заказчик все сделал грамотно и понятно
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