Верстка сайта по готовым дизайн-макетам

HTML-версткаЗавершен27 заявок324 просмотра
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Добрый день! нам необходимо сделать сайт для образовательной организации по готовым макетам. Главная страница, факультеты, новости, о нас, контакты. Со странички факультеты переход на факультеты, с них на курсы. Странички курсы однотипные. Новости содержат однотипные новости. Сколько будет стоить и какой срок?

Верстка сайта
4 года назад
ninelle2004
Нина 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
oleg1606
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$250
5 дней
Олегу большое спасибо! Быстро все сделал, подсказал, как лучше, где мы сами сомневались. Сайт получился красивый и удобный. И порадовала пунктуальность выполнения! Спасибо! Рекомендую Олега как отличного исполнителя!
О сотрудничестве с Ниной только положительные эмоции. Заказчик четко формулирует свои требования, пожелания и правки, понимает, что за 1-2 дня качественная верстка многостраничного сайта не делается. С оплатой никаких проблем. Однозначно рекомендую как заказчика.