Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка главной страницы сайта
Макет прорисован в figma
Требование по верстке
1. Валидная, кроссбраузерная верстка.2. Верстать без использования фреймворков.3. Адаптивная верстка.4. Активно использовать flex (float, position и display: inline-block использовать в случае крайней необходимости).5. Для классов и id (если id нужен) используйте префикс "t_" (или другая буква, уточнить у менеджера) во избежание конфликтов с версткой других верстальщиков:...6. Перед началом верстки нужно изучить макеты и проанализировать есть ли схожие блоки, чтобы правильно потом назвать классы и переиспользовать стили.7. Названия классам давать со смыслом, чтобы по названию было понятно, что за блок/элемент и т.д.8. Если используете препроцессоры, то придерживайтесь вложенности, чтобы стили не конфликтовали.9. При написании адаптивных стилей, если не используете препроцессор, то пишем их в самом низу в одном @media запросе:/*основные стили*/@media (max-width: 1024px) { /*все стили для
@media (max-width: 768px) { /*все стили для ...
Для css:
/* 1. Header START ========== */header {
...
}
/* 1.1. Top menu START */
nav {
....
}
/* 1.1. Top menu END */
/* 1. Header END ========== */
/* 2. Footer START ========== */header {
...
}
/* 1. Footer END ========== */В комментариях для элементов родителей (в данном случае header, footer) в конце ставить десять знаков "=" для визуального удобства11. Верстайте c стилями по-умолчанию:
box-sizing: border-boxline-height: normal12. Убедитесь, что вы правильно подключили кастомные шрифты.13. SVG-картинки вставляйте кодом в html и при необходимости меняйте цвет с помощью css-свойства fill
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