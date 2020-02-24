Верстка сайта

HTML-версткаЗакрытнет заявок143 просмотра
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Добрый день.

На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. Пиксель перфект не нужен. Возможно будет нужна некоторая анимация, но это будет оговариваться отдельно.

Напишите, пожалуйста, сроки и приблизительную стоимость проекта. 

С уважением, 

Оксана

Верстка сайта
4 года назад
guest_15825541046083
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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