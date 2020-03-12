Верстка + адаптивная верстка под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен24 заявки339 просмотров
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Необходима верстка трех страниц: 

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адаптивная верстка под мобильные устройства.

Дизайн готов, скину в личку. 

По выполнению верстки смотрю разметку, показатели https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru (результат: "Страница оптимизирована для мобильных устройств"), кроссбраузерность, скорость загрузки. 

4 года назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$110
3 дня
Отлично справился с задачей. После первого показа готовой верстки были минимальные правки, которые Илья оперативно внес в проект. Сотрудничеством доволен.
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Не подгоняет. Оперативно отвечает на все вопросы. С оплатой никаких проблем!