Сверстать 1 блок адаптивно для сайта, в HTML - срочно!

$8
HTML-версткаЗавершен14 заявок260 просмотров
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Сверстать 1 блок адаптивно для сайта, в HTML - срочно!

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HTML
4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$13
1 день
WMZ
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