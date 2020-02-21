Нужен верстальщик, который сможет качественно сверстать шаблон сайта казино Джой [url=https://xn----8sbkihgdj4adh.net/]https://xn----8sbkihgdj4adh.net/[/url] для того чтобы его можно было заполнять, а после заполнения поможет с правками и запуском проекта.
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Сверстать страницу https://borisovstudio.ru/ramil-shop/ и сделать ее адаптивной https://borisovstudio.ru/ramilshop-m/ . Важно не скачать вёрстку, а переверстать.
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