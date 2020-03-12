FullStack

HTML-версткаЗавершен17 заявок699 просмотров
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Добрый день. Дизайн в виде картинок есть в прикрепленном файле. Есть мобильная версия. Нужен  программист и верстальщик в одном лице.  К этому могу добавит только, то что планирую периодически менять текст и фотографии. Адрес сайта unemed.de

4 года назад
UneMed
57 летГермания
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$250
4 дня
Все ок
ок
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