Верстка проекта

HTML-версткаЗакрыт25 заявок866 просмотров
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Нужна верстка для большого количества шаблонов, одного проекта.

Желательно, не один верстальщик а команда

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4 года назад
jenek
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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