Исправить отображение сайта для браузера IE

HTML-версткаЗакрыт3 заявки233 просмотра
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На IE  едет верстка главной страницы сайта, нужно оперативно исправить. Срочно!

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4 года назад
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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