Доверстать лендинг на Bootstrap 4

Сделать оптимизацию сайта [url=https://bahtiiar.com/]https://bahtiiar.com/[/url] Пишите цену и сроки Перед тем как что то написать сначала сделайте аудит а потом конкретно пишите что к чему
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер всем.
Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом).
Требования к разметке https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing
Информация по блокам:
Заглавное изображение с информацией и кнопкой. Изображение есть в отдельном файле. Иконки в svg формате. При клике на кнопку открывается форма обратной связи. При клике на логотип происходит возврат на верх страницы. При клике на «Заказать звонок» открывается форма.
Блок «Кейсы» - слайд-шоу. Когда зажат ползунок его можно двигать в стороны и на месте большого изображения появляются нужные кейсы, так же движение осуществляется свайпом. Текущие изображение в макете – такое по умолчанию. При уменьшении экрана по горизонтали режутся картинки справа и слева, уходят за области видимого экрана. На мобильном телефоне видна активная картинка и края левой и правой картинки, движение осуществляется свайпом.
Блок «Услуги». При сужении экрана до мобильной версии, блоки перестраиваются в одну линию, в этом случае указатели фона смотрят влево, линия пропадает. При клике на кнопку открывается форма обратной связи.
Блок «Характеристики склада» - особенностей нет, стандартный блок.
Блок «Расположение склада» Состоит из карты и текстовой информации. Если много текста в текстовом разделе (не влезает в фиксированную высоту блока в макете), то его можно проскролить колесиком мышки. Карта начинается от правого края, при уменьшении размера экрана, она режется с права и одновременно уменьшается пустота слева. Когда блоки не помещаются (очень узкие), они становятся друг под друга.
Блок «WMS в 2019 году». Содержит иконки в квадратных блоках и текстовый блок. Текст ведет себя аналогично тексту в разделе «Расположение склада».
Блок «MAP». Содержит иконки в квадратных блоках, а также слайд-шоу – работает аналогично слайд-шоу в разделе «Кейсы».
Блок «Храним и обрабатываем» Стандартный блок, содержит иконки и кнопку, при клике на иконку открывается форма обратной связи.
Блок «Отзывы». Стандартный блок, особенностей нет.
Блок «Отзывы наших клиентов». Слайд-шоу с картинкой и текстом, работает аналогично другим слайд-шоу, но с небольшим отличием, картинки не увеличивается, а не активные затемнены. На макете показан вид по умолчанию.
Блок «Подвал» Особенностей нет.
Дедлайн: завтра вечером дo 20:30-21:00 по МСК.
Оплата только пост - делайте я отправляю заказчику (если все хорошо, тогда оплачиваю на Киви или как вам удобно).
Прикрепил макет и архив, оцените)))
P.S - макет слишком большой вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/5b7w/5k8EwB7dV
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $480
Необходимо сверстать дизайн личного кабинета. Макет сделать в Sketch. Содержит 20 экранов, в некоторых из них имеются разные состояния. Примерный объем: [url=https://prnt.sc/r4pcm6]https://prnt.sc/r4pcm6[/url] [url=https://prnt.sc/r4pcsi]https://prnt.sc/r4pcsi[/url] [url=https://prnt.sc/r4pczd]https://prnt.sc/r4pczd[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Макет отправлю по запросу. Нужно адаптивно сверстать "посадочную" страницу. Верстка: адаптивно, кроссбраузерно (ie10+). БЭМ. SVG. Опыт > 3-х лет. Можно увидеть несколько живых примеров ваших работ? Добавить перед ответом на проект "Верстка страницы". Когда сможете ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть готовый html шаблон сайта. Он подходит по всем параметрам, но есть одно НО - он не уникальный. На базе данного шаблона необходимо сделать уникальный html-шаблон. Какие изменения необходимо внести будем обсуждать индивидуально. Не ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать 5 PSD шаблонов на CSS / HTML - Нужно сокращение классов (не wrapper а wrap, не header, а head) - Для быстрых отрисовок не допускается использования конструкции li.class_li a{} - Не допускается использование CSS и JS ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад
Задача на 2-4 недели. Оплата по итогам обсуждения с CTO.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется опытный фрилансер на несколько проектов. Скидываю макет в psd, также ищу back-end разработчика Для front end требуется знание адаптивности и кроссбраузерности Нужно уложиться в 3 дня. Каждому скину макет в лс, кто добавит свою заявкуHTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
Есть несколько багов на мобильной версии сайта, которые нужно поправить. Сайт - верстка самописка + воткнули поверх нее elementor. Баги небольшие, но нужно разбираться.HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать на уже готовый сайта, страницу. CMS Joomla Что необходимо сделать из функционалла: форма обратной связи, при клике на фотографию увеличение, закрытие части контента по кнопке показать, скрыть. Более подробная информация в ЛС.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Є робочий сайт, зверстаний на Bootstrap3. На десктопах і телефонах відображається ОК. На IPad (Safari) текстовка трохи розїжджається, відповідно пливуть блоки. Цікавить спеціаліст, який уже вирішував таку задачу і зможе оптимізувати верстку сайту під IPad (Safari) не пошкодивши ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад