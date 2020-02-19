Доверстать лендинг на Bootstrap 4

$32
HTML-версткаЗакрыт2 заявки378 просмотров
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Добрый вечер всем.

Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом).

Требования к разметке https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing

Информация по блокам:

Заглавное изображение с информацией и кнопкой. Изображение есть в отдельном файле. Иконки в svg формате. При клике на кнопку открывается форма обратной связи. При клике на логотип происходит возврат на верх страницы. При клике на «Заказать звонок» открывается форма.

 Блок «Кейсы» - слайд-шоу. Когда зажат ползунок его можно двигать в стороны и на месте большого изображения появляются нужные кейсы, так же движение осуществляется свайпом. Текущие изображение в макете – такое по умолчанию. При уменьшении экрана по горизонтали режутся картинки справа и слева, уходят за области видимого экрана. На мобильном телефоне видна активная картинка и края левой и правой картинки, движение осуществляется свайпом.

 Блок «Услуги». При сужении экрана до мобильной версии, блоки перестраиваются в одну линию, в этом случае указатели фона смотрят влево, линия пропадает. При клике на кнопку открывается форма обратной связи.

 Блок «Характеристики склада» - особенностей нет, стандартный блок.

 Блок «Расположение склада» Состоит из карты и текстовой информации. Если много текста в текстовом разделе (не влезает в фиксированную высоту блока в макете), то его можно проскролить колесиком мышки. Карта начинается от правого края, при уменьшении размера экрана, она режется с права и одновременно уменьшается пустота слева. Когда блоки не помещаются (очень узкие), они становятся друг под друга.

 Блок «WMS в 2019 году». Содержит иконки в квадратных блоках и текстовый блок. Текст ведет себя аналогично тексту в разделе «Расположение склада».

 Блок «MAP». Содержит иконки в квадратных блоках, а также слайд-шоу – работает аналогично слайд-шоу в разделе «Кейсы».

 Блок «Храним и обрабатываем» Стандартный блок, содержит иконки и кнопку, при клике на иконку открывается форма обратной связи.

 Блок «Отзывы». Стандартный блок, особенностей нет.

 Блок «Отзывы наших клиентов». Слайд-шоу с картинкой и текстом, работает аналогично другим слайд-шоу, но с небольшим отличием, картинки не увеличивается, а не активные затемнены. На макете показан вид по умолчанию.

 Блок «Подвал» Особенностей нет.

Дедлайн: завтра вечером дo 20:30-21:00 по МСК.

Оплата только пост - делайте я отправляю заказчику (если все хорошо, тогда оплачиваю на Киви или как вам удобно).

Прикрепил макет и архив, оцените)))

P.S - макет слишком большой вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/5b7w/5k8EwB7dV

Bootstrap
4 года назад
Vardan777
28 летАрмения
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$195
22 дня
Если вы будете работать с данным человеком, то имейте ввиду, что вас могут кинуть. Работа была выполнена в срок, но не была оплачена (35$). Арарат работает в качестве посредника: изначально заказ был выставлен совершенно другим человеком на бирже freelancehunt. (https://freelancehunt.com/project/verstka-lendinga/632470.html) В качестве исполнителя был выбран Арарат и в качестве оплаты за работу был выбран режим безопасного платежа. Далее на Weblancer была размещена абсолютно такая же заявка, но в качестве заказчика выступал Арарат, а я в свою очередь стал исполнителем без безопасного платежа. Некоторая часть переписки велась напрямую на сайте, далее мы решили списываться в Телеграм, что было моей ошибкой, т.к. после завершения работы Арарат удалил свои сообщения и более не выходил со мной на связь. (Факт удаления переписки: https://sun9-14.userapi.com/c857324/v857324572/f74a2/fU74xE_yXTE.jpg) Подождав несколько дней и пробив в интернете его аккаунт, я на удивление не нашел ни единого отрицательного отзыва, что меня смутило, а также нашел в его профиле на freelancehunt тот самый заказ, который был отмечен как выполненный и успешно закрытый в тот же день, когда Арарат перестал выходить на связь. (https://sun9-45.userapi.com/c855236/v855236572/20238d/Ekbr3-ZC0Os.jpg) Я связался с первоначальным заказчиком с целью выяснить, действительно ли заказ был оплачен и закрыт, на что я получил положительный ответ. Скриншоты переписки с первоначальным заказчиком: https://sun9-34.userapi.com/c206520/v206520717/81a82/70QWvd8KrEE.jpg https://sun9-23.userapi.com/c206520/v206520717/81a95/3poMkEt3rLk.jpg https://sun9-69.userapi.com/c206520/v206520717/81a9f/NLlrHRDMx1E.jpg https://sun9-39.userapi.com/c206520/v206520717/81aa9/_V7N7AcMAnI.jpg https://sun9-53.userapi.com/c206520/v206520717/81ab3/IW0ofgdR__8.jpg Ссылка на первоначальный заказ на freelancehunt - https://sun9-21.userapi.com/c857720/v857720717/190fb6/e18PZNBgbf8.jpg Факт подтверждения оплаты на freelancehunt от первоначального заказчика - https://sun9-11.userapi.com/c857720/v857720717/190fad/Lnw_MqwkWw0.jpg Скриншот первоначальный заявки с зафиксированной начальной ценой и сроками на Weblancer - https://sun9-48.userapi.com/c857720/v857720979/18d0aa/i9FVNIqpcIU.jpg Я ждал несколько недель в надежде, что Арарат все-таки одумается и ответит мне, где же все-таки находятся мои обещанные 2500р. В результате проделанной работы было потрачено достаточно сил и времени, оплаты от данного человека так и не поступило. Крайне не рекомендую с ним сотрудничать - можете стать жертвой мошенничества! Ссылки на скриншоты переписки на weblancer: https://sun9-58.userapi.com/RrZtV46tnkaVbg_Losex4jya1IICpdZgSygYgQ/Tecwl7M2qqc.jpg https://sun9-11.userapi.com/Prd49mnS2TbdobEvOOfnpTOb1qJ9y2GM0Kh56A/hdjhqxasdTw.jpg https://sun9-11.userapi.com/80AV6PMbNUPo1ojL2OGGwRrXQWK8cWnuK4H6pA/_T3cCyHs5JI.jpg https://sun9-33.userapi.com/iZywVzFyrCBxejphkgEhrktiKAGqsgGwwzmPtw/x5M-DuXRrq0.jpg https://sun9-59.userapi.com/cprAoSUTnv4Zo9ngMrrTxm9idlk51yXw9qxXJA/R5svxVF4cCs.jpg https://sun9-54.userapi.com/SV8huTxRf6ZPrRk3LxH1xKkq2c0Eo0YmbKV8lA/t1Hc2TgIW04.jpg
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