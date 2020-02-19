Доверстать лендинг на Bootstrap 4

Добрый вечер всем.

Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом).

Требования к разметке https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing

Информация по блокам:

Заглавное изображение с информацией и кнопкой. Изображение есть в отдельном файле. Иконки в svg формате. При клике на кнопку открывается форма обратной связи. При клике на логотип происходит возврат на верх страницы. При клике на «Заказать звонок» открывается форма.

Блок «Кейсы» - слайд-шоу. Когда зажат ползунок его можно двигать в стороны и на месте большого изображения появляются нужные кейсы, так же движение осуществляется свайпом. Текущие изображение в макете – такое по умолчанию. При уменьшении экрана по горизонтали режутся картинки справа и слева, уходят за области видимого экрана. На мобильном телефоне видна активная картинка и края левой и правой картинки, движение осуществляется свайпом.

Блок «Услуги». При сужении экрана до мобильной версии, блоки перестраиваются в одну линию, в этом случае указатели фона смотрят влево, линия пропадает. При клике на кнопку открывается форма обратной связи.

Блок «Характеристики склада» - особенностей нет, стандартный блок.

Блок «Расположение склада» Состоит из карты и текстовой информации. Если много текста в текстовом разделе (не влезает в фиксированную высоту блока в макете), то его можно проскролить колесиком мышки. Карта начинается от правого края, при уменьшении размера экрана, она режется с права и одновременно уменьшается пустота слева. Когда блоки не помещаются (очень узкие), они становятся друг под друга.

Блок «WMS в 2019 году». Содержит иконки в квадратных блоках и текстовый блок. Текст ведет себя аналогично тексту в разделе «Расположение склада».

Блок «MAP». Содержит иконки в квадратных блоках, а также слайд-шоу – работает аналогично слайд-шоу в разделе «Кейсы».

Блок «Храним и обрабатываем» Стандартный блок, содержит иконки и кнопку, при клике на иконку открывается форма обратной связи.

Блок «Отзывы». Стандартный блок, особенностей нет.

Блок «Отзывы наших клиентов». Слайд-шоу с картинкой и текстом, работает аналогично другим слайд-шоу, но с небольшим отличием, картинки не увеличивается, а не активные затемнены. На макете показан вид по умолчанию.

Блок «Подвал» Особенностей нет.

Дедлайн: завтра вечером дo 20:30-21:00 по МСК.

Оплата только пост - делайте я отправляю заказчику (если все хорошо, тогда оплачиваю на Киви или как вам удобно).

Прикрепил макет и архив, оцените)))

P.S - макет слишком большой вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/5b7w/5k8EwB7dV