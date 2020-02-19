Сделать шаблон сайта уникальным

Необходимо сверстать 5 PSD шаблонов на CSS / HTML - Нужно сокращение классов (не wrapper а wrap, не header, а head) - Для быстрых отрисовок не допускается использования конструкции li.class_li a{} - Не допускается использование CSS и JS ...
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Добрый день.
Есть готовый html шаблон сайта. Он подходит по всем параметрам, но есть одно НО - он не уникальный. На базе данного шаблона необходимо сделать уникальный html-шаблон. Какие изменения необходимо внести будем обсуждать индивидуально. Не только поменять шрифт и цветовую гамму. Жду Ваши предложения и цены.
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