Сверстать страницу сайта (Joomla)

Доброго дня. Є робочий сайт, зверстаний на Bootstrap3. На десктопах і телефонах відображається ОК. На IPad (Safari) текстовка трохи розїжджається, відповідно пливуть блоки. Цікавить спеціаліст, який уже вирішував таку задачу і зможе оптимізувати верстку сайту під IPad (Safari) не пошкодивши ...
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Необходимо сверстать на уже готовый сайта, страницу.
CMS Joomla
Что необходимо сделать из функционалла: форма обратной связи, при клике на фотографию увеличение, закрытие части контента по кнопке показать, скрыть.
Более подробная информация в ЛС.
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