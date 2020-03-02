Сверстать и натянуть одностраничный сайт

Добрый день! Имеется сайт на последней версии джумлы с готовой адаптивной главной и не корректными (не по макету) внутренними страницами, которые нужно переделать. test.noversus.ru/ (при работе предоставим архив) Необходима верстка существующих внутренних страниц сайта в пк виде в ...