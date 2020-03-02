Сверстать и натянуть одностраничный сайт

Добрый день! Имеется сайт на последней версии джумлы с готовой адаптивной главной и не корректными (не по макету) внутренними страницами, которые нужно переделать. test.noversus.ru/ (при работе предоставим архив) Необходима верстка существующих внутренних страниц сайта в пк виде в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать макет (Фигма) и натянуть на любую CMS.
Одностраничный сайт, адаптивность. Пять экранов, два из которых шапка и подвал.
Функционал: слайдер, форма обратной связи (mail).
Макет и детали скинем заинтересованным, оставившим заявку здесь.
Требований к crm нет, к сайту - быстрая загрузка сайта на любых устройствах, хорошая оценка по PageSpeed Insights.
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