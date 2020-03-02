Сверстать и натянуть одностраничный сайт

HTML-версткаЗавершен30 заявок412 просмотров
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Необходимо сверстать макет (Фигма) и натянуть на любую CMS.

Одностраничный сайт, адаптивность. Пять экранов, два из которых шапка и подвал.

Функционал: слайдер, форма обратной связи (mail).

Макет и детали скинем заинтересованным, оставившим заявку здесь.

Требований к crm нет, к сайту - быстрая загрузка сайта на любых устройствах, хорошая оценка по PageSpeed Insights. 

4 года назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
exzolink
Максим 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$40
3 дня
WMZ
Всё хорошо.
Хороший заказчик, с оплатой проблем нет.
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