Календраь для сайта

Здравствуйте.

Нужно сделать для сайта обычный календарь дат, без особых заморочек, но с удалённым управлением

Идея в чём:

- на сайте гости должны видеть календарь со свободными/занятыми датами

- управление свободно/занято осуществляется только мной

мои идея очень похожа на: онлайн резервация гостиничных номеров, но такой сильный функционал мне не нужен, мне нужна простота/удобство

Грубо говоря: нужно что то похожее на гугл календарь, вот только гугл календарь- отвратительная штука