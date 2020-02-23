Верстка одностраничного лендинга

Необходимо сверстать лэндинг, верстка адаптивная и кроссбраузерная. Работа по безопасной сделке! Макет и детали по верстке в приложенном файле. Макет сделан профессионально на Figma , предоставим для верстки все картинки, иконки, шрифты и мобильную версию что бы ...