Нужен верстальщик на проект

HTML-версткаЗавершен1 заявка187 просмотров
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Необходима адаптивная верстка многостраничного сайта.

Верстка будет натягиваться на Bitrix.

Полный пакет страниц в формате psd отправлю кандидатам.

Использование Bootstrap4.

Ежедневный отчет о проделанной работе.

Строгое соответствие макету.

Соблюдение сроков работы.

Оплата поэтапно.

4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ulitvinov
Юрий 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$130
13 дней
WMZ
Спасибо большое за качественно и быстро выполненную работу! Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Отличный заказчик, все по делу без излишеств, будем сотрудничать
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